2021/08/10 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعلن فقدان 2500 ميغا واط جراء انخفاض الغاز الإيراني

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