العراق يخطط لزيادة إنتاجه النفطي إلى 8 ملايين برميل يوميا

2021/08/10 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، أن العراق يخطط لزيادة إنتاجه النفطي إلى ثمانية ملايين برميل يوميا.وقال عبد الجبار، بحسب الإعلام الرسمي، إن "وزارة النفط تخطط لزيادة انتاج النفط الى ثمانية ملايين برميل يوميا في نهاية العام 2027". من جانبه أشار المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، بحسب الوكالة الرسمية، إلى أن "الدول المنتجة وبسبب التحديات التي تواجهها السوق النفطية أعادت النظر بخططها وحساباتها"، مبينا أن "الزيادات أصبحت محسوبة بحسب المتغيرات وتطورات السوق النفطية ولا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه السوق النفطية".

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