وزارة الكهرباء تعلن خفض كمية الغاز الايراني المورد للمنطقة الوسطى من (٣٠) الى (٢٠) مليون متر مكعب يومياً

2021/08/10 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة الكهرباء عن تخفيض معدلات الغاز المورد للمحطات الانتاجية ، مؤكدة ان المنظومة الوطنية تفقد طاقة قدرها ٢٥٠٠ ميكاواط.وذكر بيان لوزارة الكهرباء " ان هذا اليوم تم خفض كمية الغاز الايراني المورد للمنطقة الوسطى من (٣٠) الى (٢٠) مليون متر مكعب يومياً، كنظيره المورد للمحطات الغازية ضمن المنطقة الجنوبية الذي انخفض ايضاً من (١٧) مليون الى (٥) ملايين متر مكعب يومياً، متسبباً في فقدان المنظومة الوطنية لقرابة (٢٦٠٠) ميكاواط".واجرت الوزارة " تنسيقاً عالياً وكبيرا مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من هذا الغاز حتى لا يؤثر على إدامة زخم الإنتاج".ودعت المواطنين الى تفهم ما تمر به المنظومة الوطنية من حرب استنزافية على ابراجها من خلال اعمال تخريبية ارهابية، إضافة الى خفض كميات الغاز الذي اثر سلباً على ساعات التجهيز "./انتهى ح

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