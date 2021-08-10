الحكيم يحذر من الاعتداء على رجال وموظفي الدولة أثناء أداء الواجب

2021/08/10 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حذر رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم من الاعتداء على رجال وموظفي الدولة أثناء أداء الواجب وطالب الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة .وذكر بيان لتحاف عراقيون " ان الحكيم يستنكر الفعل الإجرامي المشين الذي أودى بحياة مدير بلدية مدينة كربلاء المقدسة عبير سليم وإصابة اثنين من مرافقيه أثناء أداء واجبه الوظيفي من قبل خارجين عن القانون".وحذر الحكيم " من الاعتداء على رجال وموظفي الدولة أثناء أداء الواجب وطالب الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم للحيلولة دون تكرار ذلك والحفاظ على هيبة الدولة ورجالها"./انتهى ح

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