بلدية ذي قار تزف بشرى لهذه الفئة

2021/08/10 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني زف مدير بلديات ذي قار، جلال موشنه عبيد، اليوم الثلاثاء، بشرى سارة إلى الاجراء اليوميين العاملين في مجال التنظيفيات.وقال عبيد، للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”، إنه “تم حصول الموافقات […]

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