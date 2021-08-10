دبي تقود التعافي التجاري عالمياً.. تعرف على الأسباب (فيديوجراف)

2021/08/10 | 18:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي - مباشر: ارتفعت المعاملات الجمركية التي سجلتها دائرة جمارك دبي بنسبة تجاوزت 53 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.وبلغت المعاملات الجمركية 11.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري ، بنمو 53.4 بالمائة مقارنة بالنصف الأول 2020.

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