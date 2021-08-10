شمخاني يطالب العراق بإخراج ’الجماعات الإرهابية’ المناوئة لطهران والمتمركزة في الإقليم

2021/08/10 | 19:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية إلى التحرك بجدية أكبر لإخراج من وصفها بالجماعات الإرهابية المعادية لإيران والمتمركزة في إقليم كردستان العراق.

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وأشار شمخاني، حسبما نقل عنه التلفزيون الرسمي الإيراني خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران، إلى "تمركز بعض الجماعات الإرهابية المسلحة المعارضة لإيران في إقليم كردستان العراق"، قائلا: "نطالب الحكومة العراقية بالتحرك بجدية أكبر لإخراج هذه الجماعات من كردستان، ومنع استمرار شر هؤلاء الإرهابيين المسلحين".

من جانبه قال وزير الخارجية العراقي إن "أي عمل ضد إيران من أي مكان في العراق يتعارض مع أجندة الحكومة العراقية".

وأضاف "سنتعامل بقوة مع أي جماعة أو حركة تريد إساءة استخدام الأراضي العراقية بأي شكل من الأشكال لتهديد أمن إيران".

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