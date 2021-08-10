الأمن الوطني يضبط نحو 90 طناً من الادوية المهربة ومنتهية الصلاحية (صور)

2021/08/10 | 19:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط جهاز الأمن الوطني، اليوم

الثلاثاء، نحو (90) طناً من الادوية

المهربة ومنتهية الصلاحية في محافظة

ديالى.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، انه "بناءً

على معلومات استخبارية د

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