النقل تعلن انتاجية ميناء ام قصر الشمالي لشهر تموز

2021/08/10 | 19:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتاجية شهر تموز اتضح من خلالها معدل الحاويات المستوردة.

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