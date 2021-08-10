2021/08/10 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أخلت السلطات الأمنية في ولاية تينيسي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مدرسة ثانوية من طلابها بعد أن استجابت لنداء طوارئ حول وجود شخص يقوم بإطلاق النار داخل حرم المدرسة.وقال مكتب شرطة مقاطعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة: إخلاء مدرسة ثانوية بسبب حادث “إطلاق نار” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة: إخلاء مدرسة ثانوية بسبب حادث “إطلاق نار”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة: إخلاء مدرسة ثانوية بسبب حادث “إطلاق نار”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).