بالمختصر المفيد - علي البعزاوي

2021/08/10 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_البعزاوي أسال موقف حزب العمال مما حصل يوم 25 جويلية الكثير من الحبر والتعاليق والهجمات من كل الجهات تقريبا، من أنصار قيس سعيد الذين انطلقوا في حملة تشويه وقذف تنمّ عن هبوط أخلاقي غير مسبوق ومن أطراف يسارية حاولت الإقناع بأنّ حزب العمال يدافع عن الشرعية ويصطفّ وراء النهضة.



وهناك من ذهب به خياله المريض إلى أنّ حزب العمال يسعى لإحياء تجربة 18 أكتوبر، وأنّ أمينه العام انتهى ولم يعد مقنعا.



وأكثر من هذا تعرض ......





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