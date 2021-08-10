2021/08/10 | 19:21 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يجري جولة تفقدية في قضاء ابوغريب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/10 | 19:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يجري جولة تفقدية في قضاء ابوغريب) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يجري جولة تفقدية في قضاء ابوغريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).