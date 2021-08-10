خليل زاده يبدأ مهمة

2021/08/10 | 19:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، مهمته في الشرق الأوسط، الثلاثاء، بهدف تحذير حركة طالبان، ونقل رسالة قوية تؤكد عدم الاعتراف بحكومتها التي تسعى للوصول إلى السلطة من خلال القوة في أفغانستان.

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