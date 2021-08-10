رئيس حكومة العراق: تسجيل قطع أراضي مشروع

2021/08/10 | 19:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، استكمال تسجيل قطع الأراضي ضمن مشروع "داري" السكني.وأوضح مصطفى الكاظمي، في بيان صحفي، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين الذين سجلوا في الموقع …

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