حاكم نيويورك يعلن استقالته بعد اتهامات بالتحرش الجنسي

2021/08/10 | 19:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، الثلاثاء، عن استقالته من منصبه، بعد اتهامات بالتحرش الجنسي.

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