2021/08/10 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم ناصر متأثراً بإصابته بعيارات نارية خلال عملية رفع التجاوزات في المحافظة.

وذكر مصدر محلي، ان مدير بلدية كربلاء توفي متأثراً بإصابته جراء تعرضه الى ثلاث رصاصات في منطقة الظهر خلال تأديته الواجب ، وأشارت المصادر الى هروب القاتل الذي يعمل موظفا في احدى الدوائر الحكومية التابعة للمحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة المهندس عبير سليم بعد تعرضه الى 3 رصاصات خلال رفع تجاوزات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة المهندس عبير سليم بعد تعرضه الى 3 رصاصات خلال رفع تجاوزات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).