2021/08/10 | 19:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: رئيس الوزراء أوصى بتوفير كل سبل إنجاح الانتخابات المقبلة

ناظم: بدأنا بتدقيق بيانات الاستمارات المقدمة للحصول على قطع الأراضي لتحديد المستحقين

ناظم: مجلس الوزراء وافق على قانون جهاز الأمن الوطني وسيحال إلى البرلمان لإقراره

ناظم: تخصيص 750 مليون دينار لوزارة الثقافة لتوفير شروط السلامة المهنية لدار الكتب والوثائق

ناظم: التصويت على منح وزارة الثقافة حق التصرف باستعمال البيوت التراثية لحمايتها من الاندثار

ناظم: وزارة الهجرة طلبت تخصيصات طارئة بقيمة 3 مليارات دينار كمواد غذائية إغاثية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوصي بتوفير كل سبل إنجاح الانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوصي بتوفير كل سبل إنجاح الانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).