بيوم واحد.. ثالث استهداف لأبراج الطاقة في هذه المحافظة

2021/08/10 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، تمكن عناصرها من إحباط عملية تفجير برج للطاقة الكهربائية في صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه انه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية تفجير احد ابراج الطاقة الكهربائية بواسطة زرع عبوة ناسفة، في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين".وأضاف انه "تم تفكيك العبوة بالتعاون مع مفرزة مكافحة المتفجرات التابعة الى شرطة الطوز دون حادث يذكر".

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