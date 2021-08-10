مجلس الوزراء يوافق على قانون جهاز الأمن الوطني

2021/08/10 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على قانون مجلس الامن الوطني وسيحال الى البرلمان لإقراره.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء وتابعته (بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء صوت خلال جلسة اليوم، على مشروع قانون جهاز الامن الوطني".

وأضاف ان "القانون سيحال الى مجلس النواب لإقراره".

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