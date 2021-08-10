الإعلام الأمني تعلن إحباط محاولة تفجير برج للطاقة الكهربائية في صلاح الدين

2021/08/10 | 20:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تفجير برج للطاقة الكهربائية في صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية تفجير احد ابراج الطاقة الكهربائية بواسطة زرع عبوة ناسفة، …

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