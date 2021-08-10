2021/08/10 | 20:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء أصدر محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن حادثة مقتل مدير بلدية المحافظة خلال رفعه بعض التجاوزات.وقال الخطابي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “ببالغ الحزن والاسف نعزي انفسنا ونعزيكم باستشهاد المهندس النزيه والمخلص في عمله عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة، بعد اغتياله اثناء اشرافه على حملة …

ظهرت المقالة محافظ كربلاء تصدر بياناً بشأن حادثة مقتل مدير بلدية المحافظة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء تصدر بياناً بشأن حادثة مقتل مدير بلدية المحافظة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء تصدر بياناً بشأن حادثة مقتل مدير بلدية المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).