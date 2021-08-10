البنتاغون: الهجوم على الناقلة

2021/08/10 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة الدفاع الامريكية / البتاغون / :" ان الهجوم بالطائرة المسيرة على ناقلة "ميرسر ستريت" انطلق من اليمن ".وقالت دانا سترول، نائبة مساعد وزير الدفاع الامريكي لشؤون الشرق الاوسط ، ردا على سؤال عما اذا كانت التقارير دقيقة عن ان الهجوم جاء من اليمن:" "نعم، يمكنني تأكيد التقارير".وأضافت خلال حديثها في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "كان هذا هجوما بطائرة مسيرة، وهو مدعوم من ايران".وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت قبل أيام أن استنتاجات الخبراء تؤكد أن الطائرة المسيرة التي استخدمت لاستهداف ناقلة "ميرسر ستريت" في خليج عمان إيرانية الصنع./انتهى9

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