احباط عملية تفجير برج للطاقة الكهربائية في صلاح الدين

2021/08/10 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ احبطت وكالة الاستخبارات عملية تفجير برج للطاقة الكهربائية في صلاح الدين.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني انه :" وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من احباط عملية تفجير احد ابراج الطاقة الكهربائية بواسطة زرع عبوة ناسفة، في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين ،حيث تم تفكيك العبوة بالتعاون مع مفرزة مكافحة المتفجرات التابعة الى شرطة الطوز دون حادث "./انتهى9

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