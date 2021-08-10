2021/08/10 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية الديموقراطي، أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، استقالته، وذلك بعدما اتهمته 11 امرأة بالتحرش الجنسي.وقال كومو في تصريح: ”أعتقد أنه في ضوء الظروف، فإن أفضل وسيلة للمساعدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حاكم نيويورك “أندرو كومو” يعلن استقالته بعد اتهامه بالتحرش المركز الخبري الوطني.

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