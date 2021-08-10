مساعدة وزير الدفاع الأمريكي: الهجوم على

2021/08/10 | 20:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، الثلاثاء، أن الهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في خليج عُمان، انطلق من اليمن باستخدام طائرة بدون طيار (درون) إيرانية الصنع.

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