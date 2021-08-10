2021/08/10 | 20:16 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الاتصالات لـIQ: إنترنت وطني فائق السرعة سيدخل الخدمة في 15 محافظة قريباً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/10 | 20:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاتصالات لـIQ: إنترنت وطني فائق السرعة سيدخل الخدمة في 15 محافظة قريباً) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاتصالات لـIQ: إنترنت وطني فائق السرعة سيدخل الخدمة في 15 محافظة قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).