القناعة الوجدانية للقاضي

2021/08/10 | 20:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: القاضي إياد محسن ضمد

مرة تحدث معي احد ضباط التحقيق، اخبرني

بأنه يشعر بالاسى لان محكمة الموضوع لا

تحكم على جميع المتهمين الذين ساهم

بالقبض عليهم وتمت إحالتهم اليها من قبل

قاضي التحقيق.

استوقفتن

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