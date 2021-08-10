مسؤول بحريني يحل ضيفا على الجيش الإسرائيلي

2021/08/10 | 20:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وكيل وزارة الخارجية ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، الثلاثاء، رئيس الهيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة في الجيش الإسرائيلي، اللواء تال كلمان.

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