اعتقال متهم بتنفيذ مجزرة في بغداد

2021/08/10 | 20:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت وزارة الداخلية اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال متهم بقتل رجل وزوجته و4 من أطفالهما، جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة، 10 آب/أغسطس، أنّ "جريمة قتل مروعة وقعت في قاطع مسؤولية مركز شرطة الرشيد الجنوبي، راح ضحيتها رجل وزوجته وأبنائه الأربعة، مع تعرض ابنتهم الخامسة إلى إصابات بليغة".

وأضاف البيان، أنّ "فريق تحقيق تمكن من فك خيوط الجريمة والتوصل إلى الجاني، الذي تبين أنه ابن الزوجة الأولى للضحية".

وأوضح البيان، أنّ المتهم "انهار بعد مواجهته بالأدلة واعترف بقيامه بهذه الجريمة، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وتدوين أقواله بالاعتراف تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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