الاتحاد الاوروبي : طالبان تسيطر على 65% من افغانستان

2021/08/10 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال مسؤول في الاتحاد الاوروبي :" ان مقاتلي حركة "طالبان" باتوا يسيطرون الآن على 65% من اراضي افغانستان".جاء هذا بعدما احكم مقاتلو الحركة اليوم الثلاثاء سيطرتهم على اراض كانت خاضعة للحكومة الافغانية.وقال المسؤول الأوروبي :" ان الحركة بعد سيطرتها على 65% من البلاد تهدد بالسيطرة على 11 عاصمة اقليمية".واتهم المسؤول الحركة بأنها تحاول حرمان كابول من الدعم التقليدي الذي تحصل عليه من القوات المحلية في الشمال.وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع أيار الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول المقبل.وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءا من اليوم، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الافغانية وحركة طالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في أفغانستان./ انتهى9

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