الناطق باسم مجلس الوزراء : مؤتمر بغداد لدول الجوار يحظى باهتمام دولي ومحاوره تصب باتجاه استقرار العراق والمنطقة

2021/08/10 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن الناطق باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم :" ان مؤتمر قمة بغداد لدول الجوار يحظى باهتمام دولي كبير ، ومحاوره تصب باتجاه استقرار العراق والمنطقة سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا ".وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي :" ان المؤتمر سيوسع اطار الشراكات التي تجمع العراق مع دول الجوار وغيرها ".وعن موضوع المياه ، اشار ناظم الى :" ان العراق لديه تفاهمات مع ايران حول المياه ونحاول ان نحشد المجتمع الدولي لضمان حقوق العراقيين والمساعدة في تحقيقها ".وبشأن الانتخابات ، بين :" ان الحكومة تنظر بعين خاصة للكتل المنسحبة من الانتخابات وتحاول حث هذه الكتل للعودة والمشاركة ".وفي شأن آخر اعلن الناطق عن تخصيص مجلس الوزراء 750 مليون دينار لوزارة الثقافة من اجل السلامة المهنية لدار الكتب والوثائق لأهمية المكان للذاكرة والحقوق العراقية خلال 100 عام.كما وافق المجلس على منح وزارة الثقافة حق التصرف بالبيوت التراثية المنتشرة في البلاد ومنحها للجهات الثقافية والفنية المهمة.وتابع :" ان مجلس الوزراء وافق على منح وزارة الهجرة والمهجرين 3 مليارات دينار لتحسين الحاجات الاساسية للمهجرين والنازحين.كما صوت على قانون جهاز الأمن الوطني واحالته للبرلمان من اجل اقراره".وذكر ناظم انه :" تم البدء بتدقيق بيانات الاستمارات للحصول على قطع الاراضي لتحديد المستحقين ، الذين ستعلن اسماؤهم قريبا "./ انتهى3

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