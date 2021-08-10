الكهرباء: إيران تخفّض معدلات الغاز والمنظومة الوطنية تفقد 2500 ميغاواط

2021/08/10 | 20:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، عن تخفيض معدلات الغاز المورد للمحطات الانتاجية، فيما اشارت الى ان المنظومة الوطنية فقدت طاقة قدرها ٢٥٠٠ ميكاواط.وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في الوقت الذي تعلن فيه الوزارة النفير العام لملاكاتها للحفاظ على إنتاجية المنظومة المتحققة حاليا ومحاولة رفع معدلاتها لأرقام غير …

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