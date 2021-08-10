شاهد.. جبل بركان “إتنا” الإيطالي يثور وينفث الحمم من جديد

2021/08/10 | 20:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثار بركان جبل إتنا في صقلية، أعلى وأنشط بركان في أوروبا، في الساعات الأولى من يوم الاثنين.

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