كاميرا ’ناس’ ترافق احتجاج موظفي مطار النجف رفضاً لإحالته على الاستثمار

2021/08/10 | 20:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نظم ناشطون وموظفون تظاهرة احتجاجا على إحالة مطار النجف الدولي على الاستثمار.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ورافقت كاميرا "ناس" هذه التظاهرة، حيث عبر المتظاهرون عن" رفضهم لمساعي إحالة المطار الى الإستثمار، فيما أشاروا الى أنه بحاجة فقط الى إدارة "نزيهة".

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