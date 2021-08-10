ضبط أكثر من 5 ملايين قرص من عقار الكبتاغون المخدر في دولة عربية

2021/08/10 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الثلاثاء، من ضبط أكثر من 5 ملايين قرص من عقار الكبتاغون المخدر، تقدر قيمتها بحوالي 180 مليون جنيه.

ووفقا لقوات الأمن تم ضبط الشحنة داخل مركب قادم إلى ميناء الإسكندرية البحرى كان في طريقه إلى إحدى الدول.

وأشارت قوات الأمن إلى قيام عناصر تشكيل عصابى بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل أحد المراكب..



فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول مركب قادم من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى..



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والجهات المعنية بالقوات المسلحة، تم إستهداف المركب المشار إليه وأمكن ضبط عناصر التشكيل (15 شخص، 14 منهم يحملون جنسية إحدى الدول).

وبتفتيش المركب تم ضبط (عدد 36 إسطوانة أكسجين بها كمية كبيرة من عقار الكبتاغون المخدر بلغت حوالى 5,132,250 قرصا، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بجلب المواد المخدرة المضبوطة لحساب 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول مقابل مبالغ مالية.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 180 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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