بـ4 لغات.. فصيل مسلح عراقي يطلق الانذار الاخير لتركيا

2021/08/10 | 20:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النُجَباء تُطلق مَوقفها

الإنذار الأخير

المقاومة الإسلامية حركة النجباء تخاطب الحكومة التركية بأربع لغات وتحذره من الاستمرار بتجاوزاته اتجاه الاراضي العراقيه .

#اللغة_العربية

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