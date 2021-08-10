سياسي عراقي: رئيس المجلس يأمر مرتزقته بجرف لافتة الخنجر بأليات الحكومة.. مؤكدا انها 'هزلت'

2021/08/10 | 20:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف السياسي العراقي عزت الشابندر، الثلاثاء، بمن ازالوا اللوحات الانتخابية في الموصل بـ "المرتزقة"، مؤكدا انها "هزلت".

وذكر الشابندر في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (10 آب 2021)، ان "رئيس (المجلس) وزعيم (المكون) والحالم برئاسة (الجمهورية)، تقض مضجعه لوحات انتخابية، فيأمر مرتزقته باسم (الديمقراطية) بجرفها بأليات الحكومة المحلية، برسم السادة، وزارة البلديات، مفوضية الانتخابات، نجم وفرحان المحافظات"، مؤكدا انها "هزلت".

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