2021/08/10 | 20:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مئات الآلاف من المسيحيين والايزيديين والمسلمين المعتدلين الذين لم يشاركوا في تفسير داعش المتطرف للإسلام اضطروا إلى الفرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقليات الدينية في العراق.. مخاوف لا ينتهي رغم الانتصار على داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقليات الدينية في العراق.. مخاوف لا ينتهي رغم الانتصار على داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).