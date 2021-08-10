2021/08/10 | 20:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، أنه ”لا تراجع عن الحريات وعن المكاسب التي حققها التونسيون على امتداد السنوات العشر الماضية“.وقال وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه ”لا مجال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئاسة التونسية: لا تراجع عن الحريات..



ولا مجال لعودة الديكتاتورية المركز الخبري الوطني.

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