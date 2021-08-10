الجيش اللبناني يضبط كميات من المازوت مخبأة في البقاع

2021/08/10 | 20:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، ضبط "خزانات تحتوي كميات كبيرة من مادة المازوت"، مخبأة تحت الأرض في محافظة البقاع.

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