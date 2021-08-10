بعد تحطم سفينتهم.. 8 أشخاص تمكنوا من البقاء على قيد الحياة لمدة 3 أسابيع وسط المحيط الهندي

2021/08/10 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

في إحدى العجائب النادرة، تمكّن 8 أشخاص من البقاء على قيد الحياة لمدة 3 أسابيع وسط المحيط الهندي، وذلك بعد تحطم سفينتهم.

كانت السفينة، التي تقل 15 شخصاً، قد تحطمت قبل نحو 3 أسابيع دون تحديد تاريخ، قبالة سواحل جزر القمر.

بعد فقدان الأمل بالعثور على ناجين، ووصول حطام السفينة إلى شواطئ كينيا، عثر خفر السواحل الكيني، الثلاثاء 10 أغسطس/آب 2021، على 8 ناجين متشبثين ببقايا حطام السفينة بعد غرقها.

في حين فقد 7 آخرون كانوا على متن السفينة حياتهم.

فيما علمت وكالة الأناضول أن طاقم السفينة من مواطني جزر القمر، وأن سفينتهم تعرضت للغرق أثناء توجههم إلى كينيا.

على إثر ذلك، أخضع الناجون لعناية طبية مشدّدة بعد نقلهم إلى المستشفى.

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