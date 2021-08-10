كتلة باردة تضرب البلاد الأسبوع المقبل.. منبئ جوي يتوقع طقس العراق

2021/08/10 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، ان تضرب البلاد كتلة باردة في الطبقات العليا بداية الأسبوع المقبل.

وقال عطية في تدوينه له بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتابعتها (بغداد اليوم): "انخفاض متوقع بدرجات الحرارة بداية الاسبوع المقبل بسبب كتلة باردة في الطبقات العليا من الجو ".

وأضاف ان "درجات الحرارة السطحية ستكون ضمن المعدل ولا توجد موجه حارة الاسبوع المقبل".

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