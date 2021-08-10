2021/08/10 | 21:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / جرى في مدينة كربلاء تشييع شعبي ورسمي لجثمان مدير البلدية المهندس عبير ناصر سليم ، الذي تعرض الى اطلاق نار من احد المتجاوزين اثناء حملة بلدية لرفع التجاوزات ، وفارق الحياة ، بعد نقله الى مستشفى الحسين ، متأثرا بجراحه .وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة كربلاء الجديدة ، بعد مراسم زيارة مرقد الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. تشييع جثمان مدير بلدية كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. تشييع جثمان مدير بلدية كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).