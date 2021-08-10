مجلس الخدمة يعلن اكمال استعداداته لاطلاق استمارة تعيين العلوميين

2021/08/10 | 21:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء ، إكمال استعداداته لإطلاق استمارة تعيين العلوميين.وقال رئيس المجلس محمود التميمي خلال لقائه ممثلي خريجي كليات العلوم :" ان المجلس اكمل استعداداته لاطلاق استمارة الكليات الساندة (العلوميين)، بعد الاتفاق والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة".واضاف ، في بيان صحفي :" ان رئاسة الوزراء تولي اهتماما كبيرا لهذه الشريحة، وشريحة الدراسات العليا والاوائل من اجل اكمال تعيينهم وفق قانون الموازنة العامة".واشار الى انه "تم اكمال الاستعدادات وتهيئة البرنامج لاطلاق الاستمارة"، مضيفا أن "المجلس اعتمد آلية للتعيين تتضمن ملء الاستمارة ثم الاختبار الالكتروني والمقابلة وفق الضوابط المعمول بها"./انتهى9

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