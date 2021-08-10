الحدث التونسي اختبار اضافي لطبيعة الفئات المثقفة - صلاح بدرالدين

2021/08/10 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين بداية لابد من التنويه أن تناول الاحداث في بلدان ماعرفت بثورات الربيع بموجتيه الأولى والثانية ( تونس ، مصر ، سوريا ، اليمن ، ليبيا – السودان ، الجزائر ، لبنان ، العراق ) يعتبر امتدادا لمراجعة فعل ومآل هذه الثورات ، وتعبيرا عن الاهتمام البالغ لنتائج تلك العملية الثورية المشروعة التي مازالت مستمرة منذ نحو عقد من الزمن في كثير من البلدان ، وباشكال مختلفة من المقاومة ، والتظاهرات الاحتجاجية ،والنضال ال ......





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