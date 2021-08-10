اطعام فقراء مصر من فضلات القمامة - محمد فُتوح

2021/08/10 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح منذ القدم ومشكلتا الفقر ، وغياب العدالة ، هما الصفتان السائدتان والمتلازمان فى تاريخ البشر.



والفقر مشكلة عالمية ، فهناك حسب آخر تعداد بدايات الألفية الثالثة ، أكثر من 2 مليار إنسان يعيشون تحت خط الفقر ، لا يجدون الفتات ، وينامون جوعى بلا عشاء.



وتزداد شراسة الفقر فى الدول المتخلفة ، التى نصفها تأدباً بأنها نامية.وبرغم ما يقدمه الساسة والاقتصاديون ، من أسباب ومبررات لتفسير ظاهرة الفقر ، ك ......





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