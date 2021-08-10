توب 5: مراجعة لرفع السرية عن وثائق 11 سبتمبر.. وميسي إلى باريس سان جيرمان

2021/08/10 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان وزارة العدل الأمريكية عن إجراء مراجعة لرفع السرية عن وثائق 11 سبتمبر، إلى استقالة حاكم نيويورك بعد اتهامات بالتحرش الجنسي، وانتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان بعد رحيله عن برشلونة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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