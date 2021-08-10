دون معرفة الاسباب.. شاب ينتحر شنقا في ديالى

2021/08/10 | 21:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بانتحار شاب شنقا في قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة.وقال المصدر ان “شابا يبلغ من العمر 16 عاما أقدم على الانتحار شنقا في منزله الكائن في منطقة السايلو بمدينة خانقين لأسباب غامضة”.واضاف المصدر؛ ان “قوات الامن فتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث”.وسجلت ديالى خلال العام […]

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شاب ينتحر شنقا في ديالى أولاً على الايام نيوز.

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