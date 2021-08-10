قصيدة حنشيات - منصور الريكان

2021/08/10 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان 1- السيرة الذاتية لحنش بن شلش (1)هذا ( الحنشْ ….…… أبن شلشْ )صعلوكُ من ( لكشْ )بومضةٍ من عينْ ….يصيرُ دستورينْورائداً لثورةِ الدبَشْهو المفكــرُ حامـل الأسطورةِ العمياءْوصاحبُ الوصايةِ المبجّلةْللقتلةْ ……..وراويَ الكتابَ والخبرْمدبّرُ المصائبِ ومهلكُ البشرْمفجّرُ الأحلام للغوانيْ وقاتلُ العذارى بالنمَشْقائدُ جيلٍ مُنتح ......





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