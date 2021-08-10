باحثان عراقيان يصدران كتاباً عن لغة الذكاء الصناعي في ’حروب السيبران’ الإعلامية

2021/08/10 | 21:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

صدر مؤخراً كتاب "التزييف العميق ولغة الذكاء الصناعي في حروب السيبران الإعلامية" لباحثين أكاديميين عراقيين مختصّين بمجال الإعلام.

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الكتاب من تأليف علي مولود فاضل وسيف عدنان عباس، وصدر المؤلف عن دار أمجد للطباعة والنشر.

وتوزعت صفحات الكتاب بما يقارب الـ ١٥٠ صفحة، مقسمة على اربعة فصول، وجاء هذا المؤلَف ليعالج موضوعات مهمة تتعلق بالامن الاتصالي، وامن المعلومات والحروب الاعلامية الرقمية.

ووفقا للاطلاع والمتابعة يُعد هذا الكتاب من الاصدارات الاولى في هذا المجال، والذي يسعى للحد من خطورة التزييف وتوعية الشعوب والحكومات بمخاطر التزيف العميق Deepfake؛ وبخاصة بعد تنامي دور الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، وانتشار الجرائم الالكترونية، وتعاظم دور الحروب الالكترونية، وفقا لما جاء في شروحات الفصول.

يشار إلى أن الكتاب يتواجد حاليا في المكتبات العربية، وكذلك يمكن اقتنائه عبر الانترنت، من خلال التواصل مع الدار، أو المؤلفين.

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